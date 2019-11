COMMISSO, Ho parlato con la squadra. Ora...

Alla Cena di Natale delle Glorie Viola a Coverciano è arrivato poco fa il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Il magnate italo-statunitense ha abbracciato sul palco Kurt Hamrin, ex presidente dell'associazione Glorie Viola. Il patron ha parlato così dal palco (nel video qui sotto): "Ho parlato con la squadra, hanno fatto l'allenamento. Ho parlato per quindici minuti, poi sono scappato in hotel e adesso eccomi qui. Ho lasciato l'Italia quando Kurt giocava per la Fiorentina. Mi ricordo di lui come uno dei più forti giocatori che l'Italia abbia mai avuto. L'Italia mi ha dato molto. Non l'ho mai dimenticata. Mi ricordo anche di Albertosi che è qui oggi. Il destino ha voluto che io acquistassi la Fiorentina. Voglio fare qualcosa per i fiorentini. Mi hanno dato l'opportunità di investire. Ho preso molto rischi come la Villa dell'Enel che l'ho comprata senza averla mai vista. Lo stesso vale per i terreni. A Bagno a Ripoli il lavoro è già cominciato. Entro settembre i lavori veri cominceranno. Giocheranno tutti insieme lì. La cena di Natale 2021 delle Glorie Viola avrei piacere a farla nel nuovo Centro Sportivo".