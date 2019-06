COMMISSO, E' già al centro sportivo con Cognigni e...

Rocco Commisso, da ieri proprietario della Fiorentina, non perde tempo ed è già al centro sportivo viola per parlare con Giancarlo Antognoni e con l'ormai ex presidente Mario Cognigni. Inizia così la lunga giornata del magnate americano, che oggi incontrerà gli ex dirigenti viola ed in particolare l'ex presidente esecutivo marchigiano che aveva tutto in mano (bilanci e progetti) per gettare le basi per il futuro.