COMMISSO, Dubbi sullo stadio: due nodi da sciogliere

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Relativamente alla questione stadio, quest'oggi la Repubblica di Firenze sottolinea come Commisso non sia affatto dispiaciuto di fare un investimento in cambio di una lunga concessione e di una gestione delle aree commerciali. Tuttavia, il patron viola vorrà prima sciogliere due dubbi cruciali: il primo è legato al luogo che ospiterà le partite della Fiorentina durante i lavori.

L'altro nodo da sciogliere riguarda i costi: come scritto da quotidiano, infatti, la Fiorentina, ancora scottata da quanto successe con la Mercafir, vuole prima capire se i 55 milioni di finanziamenti corrispondono alla cifra reale oppure avranno bisogno di eventuali conguagli.

