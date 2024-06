COMMISSO, Cessione? Non molliamo. Noi siamo qui!

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le notizie più lette di giornata sulle pagine di FirenzeViola.it c'è quella legata alla mettere di Rocco Commisso. Il presidente, infatti, ha dichiarato: "È quanto meno curioso vedere che quando ci sono dei momenti difficili, e nel calcio come nella vita ci sono e ci saranno sempre, qualcuno prova a immaginare o forse sperare in vendite della Società o fughe da Firenze, magari per molteplici tornaconti personali, ma noi non molliamo. Noi siamo qui! Io, mia moglie e la mia famiglia siamo felici di avere scelto e scoperto Firenze e la Fiorentina. Appena ci è possibile veniamo in questa città e passiamo il nostro tempo al Viola Park, allo stadio e in città con i nostri tifosi".

