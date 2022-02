COMMISSO/3, Capisco amarezza di parte del tifo ma...

Uno dei passaggi della lunga intervista rilasciata da Rocco Commisso ai canali ufficiali della Fiorentina ha riguardato anche il suo rapporto con i tifosi, anche alla luce dei comunicati della Curva Fiesole e dell'ACCVC. Ecco le sue parole in merito: "Sono consapevole che la scelta di vendere Vlahovic possa non piacere a tutti. Anzi, sono scelte dolorose che vengono fatte per il bene della Fiorentina. Ho visto un sondaggio che evidenziava che il 75% dei votanti era a favore del mercato della Fiorentina. Chi lavora e guida con me la società ha piena fiducia: qui tutti noi vogliamo fare cose per far crescere la Fiorentina. Provo a capire l'amarezza di una parte del tifo e ringrazio coloro che ci sostengono. Non giustifico assolutamente gli insulti, che mi toccano veramente nel profondo. Sono proprio questi che mi fanno riflettere. Pensavi di avere dimostrato quanto sono serio e di voler far le cose per bene, ma c'è qualcuno che preferisce prendermi in giro. La stagione in corso ci sta regalando grandi soddisfazioni sportive e la società all'interno è molto unita. Tutte le scelte vengono condivise tra noi e Italiano che sta facendo un lavoro eccellente. Bisogna remare tutti dalla stessa parte. Con il lavoro e la dedizione si può superare qualsiasi ostacolo: la Fiorentina è una squadra e non un singolo giocatore e ne darà dimostrazione nelle prossime partite".

Leggi anche: COMMISSO: "IO DELUSO: ORA DEVO FERMARMI A RIFLETTERE. VLAHOVIC VOLEVA ROVINARCI"