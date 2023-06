FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Poco più di 24 ore e ci sarà il fischio d’inizio della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. Un appuntamento storico, che nessuno, in casa viola, vorrà perdersi. Iniziando proprio dalla spedizione verso Praga, in parte già avviata. Infatti, fin dalle scorse ore, molti tifosi gigliati sono partiti in direzione Repubblica Ceca con i vari aerei e mezzi di trasporto personali. Il numero più nutrito di supporters viola, com’è facile intuire, partirà fra stasera e domani mattina, compresi anche i cinque voli charter organizzati ad hoc dalle varie associazioni di tifo (LEGGI QUI).



Saranno molti, dunque, i tifosi viola a Praga (6000 allo stadio più circa 3000 senza biglietto), così come a Firenze. Infatti, la vendita dei tagliandi per assistere alla visione della finale al Franchi con dei maxi schermi sta procedendo a gonfie vele (LEGGI QUI): superata quota 27 mila e aperto anche uno dei due spicchi di solito adibiti per il settore ospiti. Ma non solo. In giro per la città molti locali trasmetteranno la partita (alcuni avevano ospitato molti tifosi in occasione della finale di Coppa Italia)



Una notte storica, che potrebbe diventare pressoché leggendaria. Un filo invisibile ma profondo che collega in quest’annata della Fiorentina la squadra e la tifoseria. Firenze e i tifosi viola ci sono stati fin dall’inizio, presentando numeri di presenze incredibili sia in casa che in trasferta, e indubbiamente, non potranno non mancare domani. Il tutto è stato evidenziato nuovamente dal discorso dei tifosi alla squadra al termine della partita contro il Sassuolo: “Riportiamo a Firenze quel che è di Firenze”, con il primo coro, cantato a squarciagola, che recitava queste parole: “Tutti insieme uniti avanzerem, come un’onda che non si fermerà…”. Un’onda, quasi uno tsunami, che partirà da Praga, passerà da Firenze e raggiungerà tutti i cuori viola pronti a vivere una notte storica. Insieme.