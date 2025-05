Come accoglierete Italiano domenica contro il Bologna? Vota il sondaggio di FirenzeViola

Vincenzo Italiano torna a Firenze. Lo fa da allenatore del Bologna ma soprattutto fresco del primo trofeo in panchina, una storica Coppa Italia che pone fine a un digiuno che per gli emiliani durava da 51 anni. Mentre nel resto d'Italia si sprecano gli elogi per lui e il suo Bologna, in un clima diametralmente opposto rispetto a quello rossoblù, il Franchi si prepara ad accogliere un ex allenatore divisivo per tutta la città, che ha lasciato a Firenze tanti estimatori ma tanti aspri critici. Come verrà accolto Vincenzo Italiano dal suo ex pubblico domenica in occasione di Fiorentina-Bologna? Ve lo chiediamo qui, col sondaggio di FirenzeViola.it, in cui proviamo a capire quale sarà il sentimento che guiderà il popolo viola nella prossima partita.

