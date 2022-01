COL GENOA UNA PROVA PER LA DIFESA: SONO 9 I GOL SUBITI NELLE ULTIME 4 PARTITE

Uno stress-test anche e soprattutto per la difesa. Se l’obiettivo dei viola, nella sfida di lunedì sera contro il Genoa, è quello di tornare al successo in campionato dopo la rovinosa sconfitta di Torino e l’esaltante cinquina di Napoli, molto passerà anche dalla tenuta del reparto arretrato. Ovvero un settore del campo che, negli ultimi tempi, ha dato più di qualche problema se è vero che l’ultimo successo di Biraghi e compagni è coinciso proprio nella volta in cui Terracciano non ha subito gol, ovvero l’11 dicembre al Franchi contro la Salernitana.

Da allora, a conti fatti, la Fiorentina ha subito nove reti nelle successive quattro gare, con un bilancio di una vittoria (al Maradona, in Coppa Italia), due pareggi e una sconfitta. Il dato diventa ancor più di rilievo se si pensa che, limitatamente solo al campionato, i viola sono sempre passati in svantaggio nelle ultime tre partite e soltanto contro Sassuolo e Verona sono riusciti ad arrivare quantomeno al pari. Contro il Genoa, dunque, servirà una svolta anche e soprattutto in difesa, in attesa di capire chi tra Terracciano e Dragowski giocherà dal 1’ (gli ultimi spifferi dai campini danno il polacco ancora favorito).

Davanti la Fiorentina si troverà un Grifone che, al momento, può “vantare” il terzo peggior attacco della Serie A dopo Salernitana e Venezia e che è in piena crisi tecnica dopo il recente allontanamento di Shevchenko e la promozione ad interim di Konko: non certo un motivo per abbassare la guardia, come ha ripetuto anche oggi Italiano ai suoi, ma che dovrà essere di ulteriore stimolo anche per sopperire ad alcune lacune numeriche, visto che i viola dopodomani saranno quasi certamente privi ancora una volta di Martinez Quarta.