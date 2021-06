CINQUINI A FV, Burdisso sarà utile: è la scelta migliore

"In questo settore è giusto confrontarsi, ma non so quali poteri e quali mansioni avrà Burdisso che dovrebbe essere alla sua prima esperienza in questo nuovo ruolo". A dirlo in esclusiva a FirenzeViola.it ieri è stato Oreste Cinquini, ex dirigente interpellato anche a proposito della new entry nell'apparato dirigenziale della Fiorentina. "Bisognerebbe sapere che cosa ne pensa Pradè - ha proseguito - ma molto probabilmente ne avranno discusso e avranno optato tutti insieme per questa scelta. Credo sia la cosa migliore perché tutti devono concorrere a fare il bene della Fiorentina".

