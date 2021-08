Se da una parte è complicato dare un senso tecnico alla vittoria per 4-0 contro il Cosenza, dall'altra è giusto sottolineare come chi ben comincia è a metà dell'opera. La Fiorentina vista in campo al Franchi tra le poche migliaia di tifosi che finalmente sono tornati a gridare "Viola alè" dagli spalti, ha dato la sensazione di essere una squadra e di avere compreso gran parte delle richieste del proprio allenatore.

Il valore dell'avversario era basso, soprattutto perché i calabresi sono praticamente in una fase embrionale della costruzione della squadra (che tra l'altro da ieri ha accolto anche il viola Gori in prestito), ma è l'atteggiamento che è piaciuto. Pressing a tutto campo, determinazione nel dare continuità al gioco e mai un calo di attenzione che mettesse a rischio la faccia. Queste gare di metà agosto spesso sono delle trappole e la Fiorentina l'ha schivata senza faticare e mostrando un gran bel carattere.

Come non sottolineare quanto Nico Gonzalez sia già entrato con personalità nel gioco dei compagni di squadra. Lotta, offre assist e segna. Non si ferma mai e dà una qualità sopra la media al suo settore di campo. Sicuramente il suo acquisto vale il prezzo dell'investimento. La partita ha detto anche quanto conti avere in campo uno come Vlahovic, che fa terra bruciata intorno a sé e che anche in un match in totale controllo, resta in campo fino al 90' senza mai smettere di correre. La Fiorentina dovrà pensarci bene prima di accettare qualsiasi offerta.

D'altro canto si è visto anche che la squadra così com'è ha bisogno ancora di qualche ritocco tra i titolari. Un esterno a destra migliore di Callejon e Saponara per dire. Ma anche un vero vice Vlahovic al posto di un Kokorin ancora panchinaro di extra lusso visto il suo lauto ingaggio. E magari anche un centrocampista che metta in discussione il ruolo di Pulgar. Ma per questo i prossimi 15 giorni saranno sicuramente rivelatori.

Commisso era soddisfatto e ora non sta nella pelle in attesa di poter vedere la sua Fiorentina in campo anche in campionato. Tra poco più di una settimana arriverà il giorno della Roma. Ci sarà anche lui e da lì inizieranno davvero le danze della nuova stagione. Intanto stasera doveva arrivare una vittoria convincente, ed è arrivata. Buona la prima, Fiorentina.