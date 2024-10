CHE SOGNO: LA MEDIA PUNTI PROIETTA I VIOLA IN EUROPA LEAGUE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Per quanto alla Fiorentina manchi un punto rispetto alla passata stagione in cui alla nona giornata era a quota 17 mentre quest’anno a 16 punti, l’andamento rimane sorprendente. Soprattutto perché circoscritto agli ultimissimi incontri e quindi sintomo di una crescita costante. I viola nelle ultime cinque partite hanno fatto filotto: cinque successi consecutivi. Questo non accadeva da inizio 2023, tra febbraio e aprile, quando l’allora squadra allenata da Vincenzo Italiano ottenne nove vittorie di fila.

Un filotto che ingolosisce.

Se vogliamo il trend positivo è ancora più ampio, nel senso che la Fiorentina inanella risultati utili dal 22 settembre, giorno del trionfo sulla Lazio per 2-1, dopo cui è arrivato il pareggio per 0-0 a Empoli. E poi solo successi. La statistica vuole che se i viola continuassero su questa scia, e cioè 1,77 punti a partita, finirebbero la stagione con 67 punti. Il che significherebbe Europa League, dopo ben sette anni (detto a bassa voce, il Bologna l'anno scorso ha si è qualificato in Champions con 68 punti...).

La corsa al Euorpa League.

Restando in tema Europa, la Fiorentina degli ultimi tre anni ha calcato i campi internazionali accedendovi idealmente dal retro: l'obiettivo non dichiarato è sempre stato l'Europa League, sennonché i viola non sono mai riusciti a superare i 62 punti. Fermandosi, quindi, alla Conference League. Nel 2021-2022 sfiorò l'ambìto traguardo piazzandosi settimana una sola lunghezza di distanza dalla Roma. Quest'anno, invece, la media punti esaltante proietta la Fiorentina a ridosso delle alte vette della classifica.