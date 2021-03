CESARE CHIEDE IL DODICESIMO UOMO

Manca sempre meno alla sfida di domani sera tra la Fiorentina e la Roma. I viola devono riuscire a strappare qualche punto contro i giallorossi per migliorare una classifica sempre più preoccupante e per rivendicare la sconfitta con l’Udinese di domenica. Un avversario non semplice per mister Prandelli che in tutta la carriera, su 19 partite, ha vinto appena 2 volte contro la Roma.

Il tecnico viola ha chiesto a gran voce una mano ai propri tifosi per riuscire ad uscire il prima possibile da questo periodo di difficoltà, e soprattutto ha chiesto di sostenere i calciatori essendo positivi e propositivi già da il giorno dopo la partita.

La curva Fiesole, dal canto suo, con l’iniziativa per Davide Astori ha dimostrato presenza e sostegno nei confronti della squadra nonostante gli stadi siano vuoti e senza sostenitori. Ora la Fiorentina dovrà rispondere sul campo visto che il fattore Franchi, soprattutto nelle ultime giornate con 3 vittorie su 4 partite giocate, si è dimostrato più che significativo.