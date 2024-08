CERCASI RINFORZI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il cammino europeo e la stagione della Fiorentina non è iniziata come Raffaele Palladino sperava. Il pareggio nel preliminare di Conference League all'ultimo secondo rimediato contro l'Academia Puskas è un risultato che sicuramente lascia l'amaro in bocca al mister e a tutta la squadra che adesso al ritorno dovrà fare risultato per portare a casa la qualificazione.

La partita contro la squadra ungherese è stata un’altalena di emozioni, con un partenza disastrosa che lo stesso Palladino ha commentato come "inspiegabile" e un atteggiamento diverso nel secondo quando la Fiorentina era riuscita a mettere una pezza rimontando lo svantaggio. "Adesso non abbiamo un'identità di squadra chiara, questa è la situazione" ha tuonato Palladino in conferenza, evidenziando la sua insoddisfazione in merito alla tenuta difensiva della squadra e ai troppi errori commessi.

Il mister non le ha mandate a dire, le sue parole sono state un chiare segnale alla dirigenza viola: "Il club sa che in difesa e in mezzo al campo, ma anche sugli esterni, manca qualcosa". Quindi a detta dell'allenatore, per quanto competitiva, al momento, la rosa non è attrezzata per affrontare al meglio una lunga stagione tra campionato, coppe nazionali ed europee.

Le dichiarazioni dell’allenatore mettono in evidenza la necessità di intervenire sul mercato per portare giocatori che possano dare maggiore solidità e profondità alla rosa. Non è ancora chiaro come la dirigenza della Fiorentina risponderà alle richieste di Palladino, ma è evidente che il tecnico si aspetta un segnale forte da parte del club. Manca una settimana alla fine del mercato, adesso la palla passa alla società.