CENTROCAMPO, Come sostituire Behrami?

La drammatica ipotesi si è concretizzata: Valon Behrami non scenderà in campo domani sera nel gelo del Dall'Ara per disputare il recupero contro il Bologna. Un'assenza non da poco per Delio Rossi, che sin dal suo approdo a Firenze aveva fatto del mediano svizzero il vero punto di forza del centrocampo viola e che per la trasferta emiliana dovrà ridisegnare una buona fetta della linea mediana.

Certo, la prestazione del centrocampo viola nel secondo tempo contro il Napoli venerdì non può confortare più di tanto il tecnico riminese, dato che proprio nella ripresa la Fiorentina aveva dovuto fare a meno per crampi di Behrami, già non al top della condizione. La squadra viola contro gli azzurri era infatto apparsa incapace di costruire gioco, a causa anche della prestazione piuttosto traballante di Riccardo Montolivo e dell'impego, ancora non eccessivamente collaudato, del neo-acquisto Olivera che - complice la squalifica di Lazzari - si è trovato catapultato sul terreno di gioco, offrendo tutto sommato una discreta prestazione di sostanza.

Per il match del Dall'Ara, Rossi ritroverà finalmente Lazzari, che con ogni probabilità agirà al suo posto a fianco di Vargas, a cui spetterà il compito di sostituire ancora una volta l'indisponibile Pasqual. Detto che l'inamovibile Montolivo - da cui ci si aspetta una partita di maggior qualità e ritmo - agirà al centro del reparto,dovrebbe toccare al jolly Olivera imporre quella fondamentale grinta che Behrami ha sempre dato al gioco viola. Un compito davvero non da poco.