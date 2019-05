CECCHERINI A DESTRA E DABO IN MEZZO, DAVANTI ANCORA MIRALLAS

Più che per i punti la Fiorentina torna in campo stasera per salvare il proprio onore. La vittoria al Franchi manca da dicembre, in campionato invece da febbraio, ma più in generale lo score degli ultimi mesi è da retrocessione. Logico che serva tirare fuori l’orgoglio, e fermare la corsa del Milan al quarto posto. Montella ha parlato chiaro in sala stampa, nessuno ha voglia di continuare sulla strada degli ultimi tempi, si tratta di dimostrarlo sul campo.

Senza Pezzella infortunato e Veretout squalificato molte scelte sembrano già fatte, come in difesa dove Milenkovic affiancherà Vitor Hugo, o come in mezzo al campo dove ci sarà Dabo al posto del mediano francese espulso a Empoli. Qualche dubbio resta a destra, con Laurini favorito su Ceccherini, o in attacco dove Mirallas è favorito su Simeone, ma per il resto sono tutti confermati: Biraghi a sinistra, Edimilson e Benassi in mezzo, Chiesa e Muriel davanti.

Nel Milan delle tensioni tra Gattuso e Bakayoko sono convocati anche Paquetà e Biglia, ma semplicemente per fare gruppo. Accanto a Romagnoli probabile la spunti Zapata davanti a Donnarumma, mentre sugli esterni tocca ad Abate e Rodriguez. Con Kessie in mezzo dovrebbe esserci proprio Bakayoko, mentre davanti insieme a Piatek e Suso confermato Borini dal primo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Edimilson, Dabo, Chiesa, Muriel, Mirallas

MILAN (4-3-3): Donnarumma, Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu, Suso, Piatek, Borini