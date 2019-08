CECCARINI, Esuberi? Solo Cristoforo ha mercato

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto un punto sulle uscite di casa Fiorentina a "Garrisca al Vento!", la trasmissione curata da FirenzeViola.it in onda ogni martedì su TMW Radio: "L'unico che ha un po' di mercato è Cristoforo, per il resto non so di movimenti per i vari Eysseric, Dabo o Thereau. Proprio quest'ultimo è il problema più grande per la Fiorentina, visto anche il contratto piuttosto oneroso. Quello che non mi spiego è Dabo: l'anno scorso non ha fatto male e mi aspettavo avesse un po' più mercato. L'unico che sembra davvero vicino a lasciare è Ceccherini, direzione Brescia.

Simeone? Non capisco quale sia la volontà della Fiorentina. L'unica vera possibilità per il giocatore al momento è il Cagliari, anche se c'è l'ipotesi Udinese ma mi pare difficile. Anche ieri sera ho fatto le mie telefonate e sembra che la società abbia tirato il freno a mano su tutte le trattative ma ci credo poco".