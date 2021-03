CASTROVILLI, Il momento no e un Europeo a rischio

Uno degli aspetti che certamente hanno avuto più interesse a livello di letture nelle ultime 24 ore sulle pagine di Firenzeviola.it è stato senza dubbio quello relativo a Gaetano Castrovilli, che alla luce del suo rendimento con la Fiorentina e della scarsa considerazione che, adesso, ha in Nazionale (anche oggi il numero 10 viola è finito in tribuna) ora rischia di non poter partecipare all'Europeo: "La lotta per un posto all'Europeo della prossima estate è serrata e vedrà scontrarsi diversi protagonisti di questa stagione. Da Cristante a Mandragora, passando da Pessina, Sensi, Soriano e perché no anche Zaniolo. Sono in tanti che si contendono il sesto posto a centrocampo dopo che Mancini ha già scelto Barella, Jorginho, Verratti, Pellegrini e Locatelli come convocati senza dubbi verso il torneo itinerante. Una sfida complicata per Castrovilli, che però non è certo fuori dai giochi e che nelle prossime 10 partite di campionato dovrà fare di tutto per rientrare tra i prediletti del ct" è la riflessione che vi abbiamo proposto sulle nostre pagine.

