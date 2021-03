CASTROVILLI-AMRABAT, Tornano a disposizione

Buone notizie sul fronte infortunati per Cesare Prandelli. La giornata di oggi ha certificato il rientro in gruppo di Gaetano Castrovilli e Sofyan Amrabat, i due centrocampisti acciaccati contro il Benevento (il marocchino non è stato neanche convocato) che tornano a disposizione per il Milan. Così il tecnico viola avrà ampia scelta su chi schierare a centrocampo contro i rossoneri.

