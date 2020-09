CASTROVILLI, AD OTTOBRE INCONTRO VIOLA-ENTOURAGE PER IL RINNOVO: I DETTAGLI

Tra le note più liete della sconfitta di sabato sera contro l'Inter di mister Antonio Conte c'è sicuramente l'ottima prestazione e la seconda rete consecutiva in campionato di Gaetano Castrovilli. Durante la sfida contro i nerazzurri, infatti, il nuovo numero dieci viola ha avuto poco spazio per le giocate e così ha cercato di mettere sostanza in mezzo al campo. Si risparmia un po' nel primo tempo, perché la verticalizzazione che vale il pareggio è strepitosa, sia per l'invito per Ribery che per il tocco angolato che vale il secondo gol consecutivo.

Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha già ribadito più volte che Castrovilli non si muoverà da Firenze e che è letteralmente un calciatore incedibile. La situazione contrattuale del classe '97 non preoccupa affatto il club viola. Il giocatore, infatti, poco più di un anno fa ha prolungato il proprio contratto fino al 2024. L'obiettivo della dirigenza gigliata, però, è quello di trasformare Castrovilli in un vero e proprio simbolo di questa Fiorentina e proprio per questo sta lavorando per allungare il contratto del centrocampista per un'altra stagione con adeguamento dell'ingaggio: quello attuale si aggira intorno a 1,2 milioni di euro, l'obiettivo è quello di salire fino ai 2 milioni.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it tra non molto tempo, dopo che il 5 ottobre il calciomercato sarà finito, il direttore generale, Joe Barone, e il direttore sportivo, Daniele Pradè, incontreranno l'entourage di Castrovilli per trattare il prolungamento e adeguamento del contratto fino al 2025.