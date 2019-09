CASTRO HA CONQUISTATO FIRENZE: ORA TOCCA ALL'AZZURRO

Si è parlato molto negli ultimi giorni del grande rendimento di Ribery, ma la vera sorpresa positiva di questo inizio di stagione è senza dubbio Gaetano Castrovilli. Il centrocampista rientrato a Firenze dopo due anni di prestito alla Cremonese, ha incantato fin da subito il tecnico Montella, che ha voluto fortemente la sua conferma dopo la preparazione estiva, e dopo poco ha fatto innamorare anche tutti i tifosi viola. È noto che i fiorentini abbiano una certa affinità con i giocatori giovani e di qualità e Castro non fa certo eccezione.

I tifosi però non sono gli unici ad aver perso la testa per il ragazzo con la maglia numero 8. Anche il ct della Nazionale italiana, che ha seguito dal vivo la Fiorentina già diverse volte dall'inizio della stagione, ha messo gli occhi su di lui riconoscendo in lui caratteristiche potenzialmente molto utili in chiave azzurra. L'allenatore dell'Italia ha un palato finissimo e Castrovilli rappresenta in pieno quel tipo di giocatore da colpo di fulmine.

Montella lo ha accostato ad Antognoni suscitando qualche perplessità, ma intanto questo pesante paragone pare non aver minimamente scalfito l'animo del classe '97. Lui va per la sua strada e mentre il suo agente lavora per arrivare a un accordo per il rinnovo di contratto, allo stesso tempo attende, come uno sogno ad occhi aperti, una chiamata di Mancini. Entrare nel giro della Nazionale nell'anno dell'Europeo sarebbe un clamoroso passo avanti nella carriera di un ragazzo che con fatica è riuscito a imporsi nella massima serie. In molti addetti ai lavori hanno già dichiarato che il suo percorso di crescita è appena iniziato, e allora ecco che i viola sono pronti a ad aiutarlo, a coccolarlo e ovviamente a godere dell'evoluzione di un ragazzo che ha tanta voglia di stupire ancora.