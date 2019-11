CAPOTONDI, Il calcio femminile sta crescendo

Cristiana Capotondi, attrice e vicepresidente della Lega Pro, intercettata a margine dell'evento "Un gioco da ragazze" ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it: "Oggi abbiamo in Lega Pro un incontro aperto a tutte le leghe, anche quella dilettante. Vogliamo creare un sistema che dialoghi e che le bambine possano iniziare un percorso che magari le porterà in Nazionale. L'attenzione che le ragazze mondiali hanno portato a tutto il movimento è un volano che noi dobbiamo riuscire a sfruttare al meglio, lavorando".

Gli arrivi in Italia quest'estate? "Il calcio italiano è certamente più appetibile, ma vorremmo che le campionesse nascessero direttamente in Italia. Gli acquisti di straniere hanno una doppia valenza: un lato positivo e uno negativo. Però penso sia più positivo per la crescita di tutte le nostre giocatrici".

Un bilancio sul mio ruolo? "Sono molto contenta di aver avuto questa opportunità. È una scuola straordinaria, ci sono molte donne che lavorano in Lega anche se la mia presenza non è scontata soprattutto per la parte politica. È un lavoro gratuito che io svolgo a tempo pieno come se fosse il mio lavoro. Per me è un regalo prezioso poter lavorare qui, quindi sono molto contenta":