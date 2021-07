CALENDARIO SERIE A: ALLA PRIMA CONTRO LA ROMA ALL'OLIMPICO. POI IL TORINO

Questo il calendario completo della Fiorentina per la stagione 2021/22:

1° giornata Roma vs Fiorentina (22/8/21)

2° giornata Fiorentina vs Torino (29/8/21)

3° giornata Atalanta vs Fiorentina (12/9/21)

4° giornata Genoa vs Fiorentina (19/9/21)

5° giornata Fiorentina vs Inter (22/9/21)

6° giornata Udinese vs Fiorentina (26/9/21)

7° giornata Fiorentina vs Napoli (03/10/21)

8° giornata Venezia vs Fiorentina (17/10/21)

9° giornata Fiorentina vs Cagliari (24/10/21)

10° giornata Lazio vs Fiorentina (27/10/21)

11° giornata Fiorentina vs Spezia (31/10/21)

12° giornata Juventus vs Fiorentina (7/11/21)

13 andata Fiorentina vs Milan (21/11/21)

14° giornata Empoli vs Fiorentina (28/11/21)

15° giornata Fiorentina vs Sampdoria (01/12/21)

16° giornata Bologna vs Fiorentina (05/12/21)

17° giornata Fiorentina vs Salernitana (12/12/21)

18° giornata Fiorentina vs Sassuolo (19/12/21)

19° giornata Verona vs Fiorentina (22/12/22)

Ritorno

1° giornata Fiorentina vs Udinese (6/1/22)

2° giornata Torino vs Fiorentina (09/01/22)

3° giornata Fiorentina vs Genoa (16/01/22)

4° giornata Cagliari vs Fiorentina (23/01/22)

5° giornata Fiorentina vs Lazio (6/2/22)

6 giornata Spezia vs Fiorentina (13/02/22)

7° giornata Fiorentina vs Atalanta (20/02/22)

8° giornata Sassuolo Fiorentina (27/02/22)

9° giornata Fiorentina vs Verona (06/03/22)

10° giornata Fiorentina vs Bologna (13/03/22)

11° giornata Inter vs Fiorentina (20/03/22)

12°ritorno Fiorentina vs Empoli (03/04/22)

13° giornata Napoli vs Fiorentina (10/04/22)

14° giornata Fiorentina vs Venezia (16/04/22)

15° giornata Salernitana vs Fiorentina (24/04/22)

16° giornata Milan vs Fiorentina (01/05/22)

17° giornata Fiorentina vs Roma (08/05/22)

18° giornata Sampdoria vs Fiorentina (15/05/22)

19° giornata Fiorentina vs Juventus (22/05/22)

18:30 - Iniziata la cerimonia. A breve la prima giornata di Serie A 2021/22.

18.25 - Dal Pino e De Siervo, presidente e ad della Serie A, sono stati tra i primi ad arrivare agli IBM Studios di Milano, sede del sorteggio del prossimo calendario di Serie A. Subito dopo Umberto Marino dell'Atalanta, Campoccia dell'Udinese, Di Vaio del Bologna e Nedved della Juventus hanno varcato l'ingresso.

18.22 - Tra i dirigenti ospiti, per la Fiorentina, è presente all'evento il dg viola Joe Barone.

18.20 - A breve si comporrà il nuovo calendario della Serie A 2021/2022. Seguite il live di FirenzeViola.it per scoprire tutte le giornate e gli avversari che attendono la Fiorentina nel percorso della prossima stagione calcistica sia per il girone d'andata che per quello di ritorno che, come da novità, è asimmetrico. La prima giornata è in programma il 22 agosto.