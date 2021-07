CALENDARIO E CRITERI: I POSSIBILI INCROCI VIOLA

La nuova stagione è ormai alle porte. Mentre la Fiorentina si prepara per affrontare il terzo giorno di raduno, organizzato con doppie sedute di allenamento, oggi alle 18:30 verrà stipulato il calendario della Serie A 2021/2022. Sarà una giornata particolare e diversa dalle precedenti dato che per la prima volta il calendario del nostro massimo campionato vedrà il girone di ritorno asimmetrico a quello di andata, quindi con cambiamenti sia nell’ordine delle giornate che all’interno dei singoli turni. La Lega ha deciso quindi che una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri otto incontri.

C'è da sottolineare che nessuna squadra potrà avere più di due coppie di incontri consecutivi in casa o fuori per ogni girone, e che la Fiorentina rientra nel criterio in cui è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta al fine di evitare eventi in concomitanza con l'Empoli e di conseguenza rendere migliore la gestione dell'ordine pubblico. Da regolamento il derby toscano non potrà essere giocato nei quattro turni infrasettimanali feriali già stabiliti e non può essere programmato nè alla prima nè all'ultima giornata. Nella prima partita la Fiorentina non potrà quindi incontrare l'Empoli, ma neanche Torino e Napoli dato che sono le due squadre che ha affrontato all'esordio nei due campionati precedenti 2019/2020 e 2020/2021. Lo stesso criterio vale per l'ultima giornata, anche se la Fiorentina nelle due stagioni prima ha affrontato due squadre che non militano più nella massima serie (Crotone e Spal). Inoltre con ogni probabilità i viola dovrebbero esordire in trasferta, dato che nei due tornei precedenti ha disputato la prima partita tra le mura amiche.

Infine una piccola curiosità: nelle ultime ore si sono accumulati molti messaggi via social nei quali alcuni tifosi viola sperano che l'avversario della Fiorentina nella prima giornata sia la Roma. Questo perché Roma-Fiorentina (che si sono affrontate all'esordio ben nove volte: sette a Roma e due a Firenze) fu la gara d'esordio nel campionato Serie A 1968/69, che veniva subito dopo la prima vittoria europea della Nazionale azzurra agli Europei del 1968. In molti sperano quindi di trovare i giallorossi, non tanto per il big match in sé, ma perché potrebbe essere un remake, dopo la vittoria ancora fresca della Nazionale di Roberto Mancini, di quella stagione storica che portò al secondo scudetto fiorentino.