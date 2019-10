C. SPORTIVO, Commisso e il pranzo da Antinori con...

Molti giornali questa mattina hanno riportato le parole dell'architetto Casamonti che realizzerà il progetto del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli. Su Repubblica ad esempio si legge: "Concettualmente si ispirerà al progetto che abbiamo fatto per la Cantina Antinori. Un’ambiente in cui le strutture architettoniche quasi scompaiono e prevale totalmente l’immagine verde. In linea con le più moderne visioni architettoniche, e orientate alla sostenibilità ambientale". E non a caso, infatti, come documentato da Firenzeviola a suo tempo, Rocco Commisso l'ultima volta che è stato a Firenze per presentare lo sponsor tecnico Mediacom dedicò tutta la domenica successiva allo studio di questo progetto (oltre al possibile restyling del Franchi). Dopo una visita con la moglie e con Barone allo studio Archea di buon'ora infatti Rocco Commisso portò tutti i suoi ospiti di Mediacom e i parenti a pranzo alla cantina Antinori, rientrando in albergo solo nel tardo pomeriggio. Oltre al relax e alla famiglia dunque, con Casamonti presente al pranzo ovviamente, il patron studiò bene anche il progetto della cantina fatto proprio dall'architetto. Insomma il presidente viola quando è a Firenze lavora e pensa al futuro anche quando sembra passare una semplice domenica di relax.