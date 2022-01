C.FIESOLE, La nota: "Società come i predecessori"

Uno dei temi più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato senza dubbio il duro comunicato emesso nel tardo pomeriggio dalla Curva Fiesole in riferimento all'operato della dirigenza viola. Una nota molto lunga e polemica indirizzata principalmente a Joe Barone. Ecco il passaggio più importante in cui viene chiamato in ballo anche Rocco Commisso: "E così siamo alle solite. Un altro piccolo uomo senza palle, senza onore e senza rispetto che se ne va nella squadra senza identità e appartenenza per antonomasia. Un'altra proprietà che dopo aver sbandierato l'amore per il "popolo viola" fa quello che hanno fatto i loro predecessori: vendere i nostri migliori giocatori ai rivali storici. Non ci stupiamo più di niente e non ci strapperemo certo i capelli per aver perso l'ennesimo buffone. Ma una domanda vogliamo farla alla persona a cui un'intera comunità ha dato totale fiducia. A Lei Presidente. Cosa le hanno raccontato per convincerla a fare una cosa del genere? Lei che al Meyer aveva deciso di non vendere l'altro giocatore di fronte ad un bimbo che glielo chiedeva. Faccia i complimenti a Barone, che deve essere stato convincente raccontandole chissà cosa per farle fare un'operazione che sì, avrà portato soldi, ma che le ha fatto perdere la faccia di fronte ad una città intera e non solo".

