C'È OTTIMISMO PER IL PRADÈ-BIS: IL 90% DEI LETTORI È FELICE

Un appoggio incondizionato e favorevole al ritorno di Daniele Pradè nel ruolo di direttore sportivo: questo è quello che emerge andando a prendere in esame il risultato del sondaggio lanciato da noi di FirenzeViola.it qualche giorno fa, subito dopo l'annuncio ufficiale che decretava l'inizio dell'era Pradè-bis. La domanda che avevamo posto è semplice e diretta: siete felici del suo ritorno come uomo mercato viola? E la risposta non ha dato, di fatto, possibilità di alcun appello.

Innanzitutto vanno valutate le proporzioni di essa, dato che alla votazione indetta sul nostro sito hanno partecipato quasi 5000 utenti, per la precisione 4843. Alla luce di questa massiccia presenza, la percentuale di felicità assume un peso determinante, quasi totalizzante: infatti il 90,8% dei tifosi che hanno votato sul sondaggio vede di buon auspicio, e come fonte di felicità, il rientro a Firenze del dirigente romano. Andando a tramutarli in voti effettivi, parliamo di circa 4400 preferenze.

Sono dunque solamente meno di 500, in rappresentanza della percentuale del 9,2%, coloro che non hanno accolto di buon grado la comunicazione del Pradè-bis in viola. Una maggioranza bulgara, andando a prendere in prestito un termine politico-sociale, in suo favore, probabilmente influenzata anche dall'ottimo lavoro già svolto a Firenze tra il 2012 e il 2016, quando la Fiorentina da lui allestita riusciva ogni anno a centrare la qualificazione in Europa League, sfiorando anche l'accesso alla coppa europea maggiore.

La seconda avventura di Daniele Pradè in viola parte dunque con un ampio consenso: starà a lui riuscire ad incanalarlo sul sentiero giusto, tornando così a far sognare una tifoseria ed una piazza improvvisamente risvegliatesi dal recente torpore sportivo.