BURDISSO, E quando vide Cabral fare tripletta

Un interesse che parte da lontano, quello della Fiorentina per Arthur Cabral. Il colpo per sostituire il partente Dusan Vlahovic veniva seguito da tempo dalla Fiorentina: lo scorso agosto (il 19, per la precisione), fu proprio Nicolas Burdisso a seguire dalle Tribune la partita tra Basilea e Hammarby valida per i preliminari di Conference League.

Una partita vinta dagli svizzeri per 3-1 con una prestazione sontuosa di Cabral, autore di una tripletta prima con un gol di testa, poi con una rete spettacolare all'86' (destro al sette da fuori area), poi con un rigore al 90'. Un biglietto da visita non male per Burdisso, che evidentemente non è rimasto indifferente.