INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BREKALO A UN PASSO: CIFRE E DETTAGLI DELL'AFFARE Come già anticipato, la Fiorentina è ai dettagli per Josip Brekalo. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola, il giocatore croato verrebbe a titolo definitivo con un contratto di 1.6 più bonus al giocatore fino al 2026. Al Wolfsburg andrà una... Come già anticipato, la Fiorentina è ai dettagli per Josip Brekalo. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola, il giocatore croato verrebbe a titolo definitivo con un contratto di 1.6 più bonus al giocatore fino al 2026. Al Wolfsburg andrà una... NOTIZIE DI FV MERCATO, VIOLA SUL CLASSE 2002 MEDINA: LE CIFRE Una delle notizie più lette oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è sicuramente l'interesse della Fiorentina per Cristian Medina, centrocampista classe 2002 del Boca Juniors. CLICCA QUI PER LEGGERE I DETTAGLI DELLA TRATTATIVA SU FV Una delle notizie più lette oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è sicuramente l'interesse della Fiorentina per Cristian Medina, centrocampista classe 2002 del Boca Juniors. CLICCA QUI PER LEGGERE I DETTAGLI DELLA TRATTATIVA SU FV RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 gennaio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi