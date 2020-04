BRAIDA A FV, Commisso farà funzionare realtà viola

Nell'ultimo mese tutto il nostro Paese è stato colpito dalla crisi dovuta al Coronavirus ed anche il mondo del calcio ha dovuto fermarsi ed adeguarsi. FirenzeViola.it ha comunque continuato a portare avanti il proprio lavoro cercando di farlo nel migliore dei modi. Qualche settimana fa la nostra redazione ha contattato, in esclusiva, Ariedo Braida, noto ex dirigente di Milan e Barcellona che ha parlato così di Rocco Commisso: "Lo vedo in maniera estremamente positiva. L'ho salutato una sera prima della partita che la Fiorentina ha giocato contro l'Inter, me l'ha presentato Joe Barone. Ho una conoscenza solo da quello che leggo in giro, ma mi pare proprio che abbia la volontà di portare a Firenze quello che lui è riuscito a realizzare nella sua vita e nel suo lavoro. La Fiorentina sta provando a fare cose positive, anche se si paga sempre il periodo iniziale soprattutto se si viene da fuori. Ha portato la cultura americana, calvinista, che bisogna darsi da fare e fare le cose fatte bene. È una questione di cultura, anche se per me non bisogna solo tenere conto dei quattrini. Nella vita ci sono tanti altri valori: non deve prevalere il Dio Denaro. Ma c'è un'altra cosa da sottolineare. Se tu vuoi far funzionare un'azienda non devi pensare all'assistenzialismo. Devi creare posti di lavoro e ricchezza attraverso il lavoro. Commisso ha portato denari, ha preso una bellissima realtà e sono convinto che riuscirà a farla funzionare. La struttura però è fondamentale per avere risultati a lungo termine, basti vedere Inter e Juventus. Tu puoi essere bravissimo, ma devi creare una realtà duratura altrimenti si tratta solo di miracoli".