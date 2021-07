BONAVENTURA, Primo obiettivo la salvezza, poi...

Dopo le parole di Riccardo Sottil e Riccardo Saponara, oggi è toccato a Giacomo Bonaventura essere il protagonista della conferenza stampa di stamani. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal centrocampista viola: "Il mister sta cercando di far capire cosa vuole, serve un po' di tempo, sta passando il suo messaggio e questa è la cosa più importante. Mi aspetto di dare il massimo come ho sempre fatto e penso di poter ottenere risultati migliori dell'anno scorso. Il mister, essendo stato un centrocampista, sa cosa chiedere ai suoi giocatori: quando ero a Padova ho giocato con lui, io ero in prestito mentre lui era a fine carriera. Sono felice che sia venuto qua: spero che possa essere una buona annata per la Fiorentina".

Su cosa manca per centrare l'Europa: "Il nostro primo obiettivo è quello di essere umili e prima di tutto centrare la salvezza, poi se saremo bravi dovremo porci un obiettivo superiore e provare a prendercelo. Dobbiamo andare step by step, dobbiamo essere umili e lavorare seriamente: se saremo bravi, possiamo puntare anche all'Europa".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale: BONAVENTURA: "ARIA CAMBIATA: ELOGI DI UN ANNO FA NON CI HANNO AIUTATO. SULL'EUROPA..."