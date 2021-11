BONATO A FV, Vlahovic da cedere il prima possibile

Il direttore sportivo Nereo Bonato è intervenuto in esclusiva a FirenzeViola.it ed ha parlato anche della situazione di Dusan Vlahovic. Queste le sue dichiarazioni: "Credo che, al di là dello scossone del momento, si siano trovati gli equilibri. Stanno tutti facendo le cose per il meglio per ottenere gol e risultati. Le parti stanno operando nel miglior modo possibile. Penso che il club debba cogliere l'occasione migliore e reinvestire il ricavato per sostituire Vlahovic, facendo di tutto per mantenere il suo valore alto fino alla cessione. Cederlo a gennaio o a giugno? Nel momento in cui la Fiorentina riesce a monetizzare lo deve fare, gennaio o giugno che sia, perché più si va avanti e più perde forza contrattuale. Se l'offerta giusta arriverà a gennaio, vale la pena accettarla. Se volesse impuntarsi e non andare via a gennaio? Quando ci sono situazioni del genere vanno messe d'accordo più parti. Va accontentata la società cedente, il giocatore, l'agente e la società cessionaria. Va trovata la quadra, ma, almeno in questo momento, le parti stanno facendo la cosa migliore. E' una dinamica particolare".

