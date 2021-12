BOLOGNA-FIORENTINA 2-3, Rivivi il LIVE di FV!

14.26 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le notizie e le voci dal post-partita.

14.25 - Una partita pressoché perfetta della Fiorentina, che vince a Bologna, supera la Roma e si lancia al quinto posto in classifica. Minuti finali al cardiopalma dopo il gol di Hickey, ma alla fine la difesa regge e Italiano può festeggiare la seconda vittoria consecutiva: esplode la panchina viola al fischio finale!

90' +4' - È FINITA! LA FIORENTINA VINCE A BOLOGNA 3-2!

90' +4' - Giallo a Soumaoro.

90' +4' - Saponara guadagna una punizione FONDAMENTALE.

90' 3' - Tiro inspiegabile di Orsolini che regala palla a Terracciano. Mancano trenta secondi alla fine.

90' +2' - Terracciano vola in cielo e fa suo un pallone che poteva diventare pericolosissimo. Mancano due minuti alla fine!

90' +1' - Giallo per Amrabat che prima perde una palla sanguinosa, poi trattiene vistosamente Barrow. Un minuto disastroso.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

87' - Fiorentina sulle gambe: ora c'è da soffrire.

85' - Doppio cambio per la Fiorentina: entrano Terzic e Amrabat al posto di Biraghi e Sottil.

83' - Soriano lancia Hickey, che al limite dell'area sterza e calcia con il destro: il pallone viene deviato da Odriozola e Terracciano non riesce a respingere. È ancora tutta da giocare al Dall'Ara.

83' - GOL DEL BOLOGNA. HA SEGNATO HICKEY.

82' - Un paio di palle inattive del Bologna sortiscono un nulla di fatto. Crampi per Biraghi: manca sempre meno al fischio finale, la Fiorentina resiste!

79' - Per Mihajlovic invece dentro Vignato al posto di Dominguez.

78' - Entra anche Duncan al posto di Maleh.

78' - Cambio nella Fiorentina: entra Callejon, esce Nico Gonzalez.

77' - Giocata di Nico Gonzalez che dopo un sombrero calcia da lontanissimo: palla in curva, ma ennesima giocata dell'argentino che lascerà il posto a Callejon.

75' - Fiorentina che quando manca un quarto d'ora alla fine pare in completo controllo del match. Ma Italiano non vuole che la sua squadra abbassi la guardia.

72' - Cambio nel Bologna: entra Bonifazi al posto di Medel.

71' - La Fiorentina rischia su un'imbucata di Soriano. Martinez Quarta ferma con un intervento al limite Barrow, l'arbitro poi segnala la posizione di fuorigioco.

69' - Maleh un po' ingenuo, dopo aver recuperato ottimamente su Orsolini si addormenta e fa fallo. Per sua fortuna lo stesso Orsolini spara alle stelle.

67' - Dagli undici metri Vlahovic è un cecchino, manda il pallone dalla parte opposta di Skorupski e continua nel suo 2021 magico.

67' - GOOOOOLLL!!! GOOOLLL!! VLAHOVIC NON SBAGLIA: È 3-1!

65' - RIGORE PER LA FIORENTINA! Ripartenza micidiale con Vlahovic che imbuca per Nico Gonzalez, il pallone viene deviato da Hickey e l'argentino anticipa Skorupski che lo stende. Occasione per il 3-1!

63' - Giallo per Milenkovic che entra in ritardo su Barrow. Punizione pericolosa del Bologna.

61' - Girandola di cambi nel Bologna: escono De Silvestri, Sansone e Dijks, entrano Skov Olsen, Orsolini e Hickey.

59' - Bellissima idea di Torreira che prova l'imbucata per Odriozola in area: lo spagnolo non ci arriva per un soffio, la palla è preda di Skorupski in uscita.

56' - Fiorentina ora in controllo del gioco, il Bologna sembra aver accusato il colpo. Ma come Empoli ha dimostrato, è ancora tutta da giocare.

52' - Un mancino perfetto del capitano viola, che lascia immobile Skorupski, scavalca la barriera e fa 2-1 per la Fiorentina! Vediamo se la squadra di Italiano riuscirà a mantenere il vantaggio questa volta.

52' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! PUNIZIONE PERFETTA DI BIRAGHI!

50' - Giallo per Theate costretto a fermare con le cattive Nico Gonzalez dopo esser stato saltato al limite dell'area. Buona punizione per la Fiorentina.

49' - Sugli sviluppi del corner Nico Gonzalez si libera molto bene sulla destra, ma il suo cross viene bloccato.

47' - Azione personale di Bonaventura che dopo una serpentina prova il tiro, deviato in corner da Medel.

45' - VIA! RIPARTE LA SFIDA! Nessun cambio per i due allenatori.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1: a Maleh ha risposto Barrow.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

44' - Dominguez! Il Bologna ora vola sulle ali dell'entusiasmo, con il centrocampista che calcia potente da posizione defilata: palla alta.

42' - Un gol bellissimo di Barrow, lasciato tutto solo in area. Svanberg lo pesca con un tocco sotto e l'attaccante spacca la porta al volo: Terracciano immobile, è 1-1 al Dall'Ara.

42' - GOL DEL BOLOGNA. HA SEGNATO BARROW.

40' - Invece per adesso sta conservando e proteggendo molto bene il vantaggio la Fiorentina, senza creare ma senza rischiare.

36' - Vlahovic fa un gran lavoro e prende fallo solo contro tre. Ma il Bologna sembra voler reagire allo svantaggio.

33' - Un cioccolatino dalla trequarti di Nico Gonzalez che pesca l'inserimento di Maleh: il centrocampista viola è bravissimo ad incornare di testa, Skorupski tocca ma non basta. Fiorentina in vantaggio!

33' - GOOOOOLLL!!! GOOOOLLL!!! GOOOOLL!! SEGNA MALEH!

31' - Barrow conclude in girata dopo un contropiede: conclusione fuori, ma la Fiorentina in contropiede rischia e non poco.

29' - Svanberg prova un'acrobazia su cross da punizione: palla tra le braccia di Terracciano.

27' - Scarseggiano le emozioni in questo primo tempo, anche perché i giocatori della Fiorentina continuano ad avere problemi con il campo. In pratica c'è un giocatore viola che scivola al minuto.

25' - Giallo per Torreira che fa fallo su Medel autore di un'ottima chiusura in difesa.

24' - Giallo per Dominguez che stende Nico Gonzalez al quale finalmente Irrati fischia un fallo.

21' - Fin qui una partita nella quale la Fiorentina ha il controllo del gioco, anche se il Bologna può essere pericoloso in contropiede. Il possesso palla però segna 65% per la squadra di Italiano...

16' - Occasione Bologna! Milenkovic intercetta un colpo di tacco diretto in porta di Sansone, anche se c'era posizione di fuorigioco. Brivido anche per la Fiorentina nato da uno scontro in area tra Biraghi e Maleh che aveva permesso a Soriano di crossare basso.

15' - Possesso palla prolungato della Fiorentina che sta stabilmente nella metà campo del Bologna. Per adesso però non trova spazi la squadra di Italiano.

11' - Nico Gonzalez! Prima occasione del match, con l'argentino che praticamente da fermo calcia di interno sinistro da fuori area: bel tiro che finisce fuori di pochissimo. Brivido per Skorupski.

10' - Grandi problemi di stabilità soprattutto per i giocatori della Fiorentina che evidentemente hanno sbagliato i tacchetti.

8' - Altro intervento dubbio su Nico che resta a terra ma senza fallo. In precedenza bella giocata di Sottil che aveva saltato secco De Silvestri.

6' - Prova ad accendersi sulla destra Nico Gonzalez, che nonostante prenda un calcio da Dijks non guadagna fallo. Palla a Skorupski.

4' - Palla verticale di Martinez Quarta per Maleh, che viene spostato da Soumaoro prima dello stop. Per poco il pallone non finisce a Vlahovic, che però non ci arriva.

1' - Subito una botta al volto per Biraghi che resta a terra. Qualche secondo di pausa e poi si riparte.

0' - VIA! SI PARTE AL DALL'ARA! Primo pallone giocato dal Bologna in divisa rossoblu. Fiorentina in giallo.

12.29 - Entrano in campo le due squadre. Qualche istante e prenderà il via Bologna-Fiorentina!

12.15 - Prima del match hanno parlato Mihajlovic, Sansone e Torreira che hanno sottolineato l'importanza dell'impegno odierno.

È tutto pronto al Dall'Ara per un Derby dell'Appennino che forse mai come oggi vuol dire alta classifica. Fiorentina e Bologna arrivano all'appuntamento appaiate a 24 punti e con una vittoria sarebbe quinto posto vista la sconfitta della Roma ieri sera. La squadra di Italiano però deve riuscire a trovare una continuità che in questo campionato fin qui è forse l'unico elemento che è mancato. Il Bologna invece vuole continuare nel suo momento magico con quattro vittorie nelle ultime cinque. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Theate, Medel, De Silvestri; Svanberg, Dominguez, Dijks; Soriano, Sansone; Barrow. All: Mihajlovic.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Maleh, Sottil, Vlahovic, Gonzalez. All: Italiano.