BOL-FIO, Al 45' è 1-1: a Maleh ha risposto Barrow

È 1-1 al Dall’Ara tra Bologna e Fiorentina dopo i primi 45’ di gioco, in cui i viola si sono fatti nel complesso preferire ma hanno delle enormi colpe in occasione del pareggio dei padroni di casa. Nessuna emozione fino alla mezz’ora (se non per un giallo a testa, a Dominguez e a Torreira) fin quando al 33’ Odriozola scambia con Gonzalez, l’argentino va al cross e pesca la testa di Maleh che fa 0-1 trovando il suo primo gol in A e in maglia viola. La Fiorentina sembra in grado di gestire bene la partita, il Bologna sbaglia una serie enorme di palloni ma al 42’ su un cross di Svanberg la difesa viola va a farfalle e Barrow fa 1-1 solo davanti a Terracciano. Qui si chiude il primo tempo, dopo 1’ di recupero: poche emozioni nel complesso, in una gara che è stata in sostanziale equilibrio.