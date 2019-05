BOL-FIO 2-0, La Fiorentina gioca, il Bologna segna

A Bologna i viola sono sotto di due gol all'intervallo. Primo tempo gradevole, con una Fiorentina che si farebbe preferire, ma non riesce a finalizzare. La prima occasione arriva dopo 5 minuti di gioco, con una magia di Jovetic. Il montenegrino piomba su un pallone vagante appena fuori dell'area di rigore felsinea e prova un tiro a girare di prima intenzione che esce di pochissimo. E' solo l'inizio, perchè il numero 8 viola si dimostrerà in più occasioni giocatore di altro pianeta tra i 22 in campo. Al 28' ancora Jovetic libera di tacco Amauri in area rossoblu, ma il diagonale dell'italo-brasiliano viene deviato da Gillet. Due minuti dopo il Bologna passa in vantaggio: Vargas perde ingenuamente un pallone a centrocampo, innescando il contropiede felsineo con Di Vaio che serve in mezzo l'accorente Diamanti che buca Boruc dopo una ribattuta. La Fiorentina prova a reagire, e Gillet si supera su un bel colpo di testa di Amauri. Al 40' è il turno di Montolivo, che prova il piattone in diagonale, fuori non di molto. Ma il invece del pari, al 44' arriva il raddoppio del Bologna: ancora Di Vaio va via sulla destra e serve Ramirez che anticipa di tacco Gamberini e segna il 2-0. Un passivo sicuramente troppo pesante per i viola, che pagano care due disattenzioni difensive.