BOL-FIO, 0-1 al 45': viola molto cinici e fortunati

Finisce 1-0 per la Fiorentina il primo tempo allo stadio Dall’Ara tra i viola e i rossoblù: a compire, al 28’, è stato Marco Benassi che con un eurogol in avvitamento dal limite dell’area ha trovato il colpo vincente che all’intervallo tiene avanti la squadra di Ichini. Per il resto, da segnalare al 12’ un gol annullato a Palacio per fuorigioco e poco dopo un bel tiro di Chiesa parato sul secondo palo da Skorupski. Ammoniti Medel, Milenkovic e Lirola.