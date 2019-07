BOATENG, DALLA PASSIONE RAP ALL'EVOLUZIONE DEL RUOLO: ECCO L'ASSO PER MONTELLA

Kevin Prince Boateng si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina e sarà il primo colpo della nuova era targata Rocco Commisso. Nella giornata di oggi Joe Barone e Daniele Pradè hanno avuto un incontro a Milano con il Sassuolo e l'agente del giocatore con il quale hanno trovato un accordo definitivo: operazione da un milione di euro e contratto biennale per Boateng. Nel pomeriggio ha lasciato Vipiteno dove il Sassuolo è in ritiro e intercettato dai media presenti all'uscia queste sono state le sue parole: "Sono felice, vediamo quello che succede domani, ma posso dire di essere molto contento. Nuovo entusiasmo a Firenze? Speriamo, abbiamo un buon progetto e non vedo l'ora di arrivare. Prima voglio ringraziare tutta la famiglia del Sassuolo, sono stato bene. Non era facile prendere questa decisione, ma è il calcio. Non vedo l'ora che sia domani. Forza viola!". Il calciatore è quindi pronto a trasferirsi in Riva all'Arno.

Kevin Prince Boateng è il classico giocatore descritto da Daniele Pradè e dalla dirigenza viola: esperto, internazionale, e che può dare visibilità al club per attirare attenzione mediatica oltre confine e sponsor. Infatti Kevin-Prince è tutt'altro che un calciatore normale. Infatti è quel tipo di giocatore a cui piace essere sopra le righe, fuori dal comune e del quale può essere descritto un vero e proprio personaggio. Une delle sue passioni, oltre al calcio è la musica che è anche una passione di famiglia, visto che pure il fratello Jerome si era cimentato in passato con il rap. Note le abilità di Boateng anche come showman dentro e fuori dal campo, oltre alla carriera da calciatore, Boateng, circa un anno fa, ha deciso di iniziare una carriera parallela: quella di cantante. Sono due i singoli per adesso prodotti dal ghanese che nel tempo libero veste i panni del rapper con il suo nome d'arte Prin$$ Boateng.

Un'altra notizia fuori campo che fece parlare del ghanese fu quando il giocatore si trafserì al Barcellona, sorprendendo tutti, dai tifosi fino ai tanti fantallenatori che avevano puntato su di lui. Uno di questi, si era ironicamente rivolto al nuovo giocatore del Barcellona protestando per il suo passaggio nel campionato spagnolo a stagione in corso. Boateng ha risposto che lo avrebbe rimborsato per tutti i soldi spesi all'asta e incredibilmente ha tenuto fede alla sua parola. Pochi giorni dopo mandò il rimborso al fantallenatore che donò tutto in beneficenza.

Lasciando da parte il Boateng rapper, il Boateng calciatore ha avuto una evoluzione durante la sua carriera. Partito come centrocampista completo con un fisico prorompente e una buona tecnica individuale, l'ex Milan in questi ultimi anni ha giocato nel ruolo di centravanti. Già nel Milan, Massimiliano Allegri lo aveva avvicinato all'attacco schierandolo come trequartista. Però da quando il giocatore si è trasferito a Las Palmas nell'estate 2016 ha sempre giocato come punta centrale. In Spagna, successivamente all'Eintracht e nelle sue due ultime esperienze con Sassuolo e Barcellona, Boateng è stato sempre schierato come terminale offensivo totalizzando, in 75 presenze totali, 20 gol. Il ghanese nell'ultima esperienza in A con la maglia neroverde ha disputato sei mesi di grande livello, lasciando però poi l'Italia dicendo sì alla chiamata del Barcellona nel precedente mercato di gennaio. Solo tre le presenze con la maglia blaugrana. Da centrocampista a falso nueve: Boateng è un vero e proprio jolly per Vincenco Montella e considerati gli ultimi anni da centravanti, la Fiorentina e Firenze si preparano ad accogliere il loro nuovo attaccante.