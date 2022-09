BO-FIO 0-0, Non si sblocca il parziale a fine primo tempo

Terminano 0-0 i primi 45 minuti di Bologna-Fiorentina. Un primo tempo in cui entrambe le squadre non sono riuscite a creare grandi occasioni da gol. La chance più grande ce l'hanno avuta sicuramente i viola: al 24' Quarta impatta bene di testa una bella punizione di Biraghi, Skorupski però si fa trovare pronto. Il Bologna lascia il pallino del gioco in mano agli uomini di Italiano cercando di ripartite in velocità, non riuscendo però quasi mai ad impensierire la retroguardia viola. Nel finale da segnalare l'infortunio al polpaccio di Dodo: al suo posto è entrato Venuti.