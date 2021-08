BIRAGHI, Sarà lui il nuovo capitano dei viola

Un'altra delle notizie più cliccate della giornata riguarda una dichiarazione fatta da Vincenzo Italiano in conferenza stampa; interpellato sulla possibilità di vedere Cristiano Biraghi con la fascia di capitano al braccio in questa stagione, il tecnico viola ha risposto: "In questo momento penso che Biraghi possa essere un giocatore in grado di prendere l'eredità di German". L'esperienza e le 114 presenze in viola del classe '92 hanno giocato un ruolo importante nella scelta del mister, che si ha rivelato di non aver ancora parlato col diretto interessato: "Non gliel'ho ancora detto ma, se sentirà le mie parole, gli faranno piacere". Qualche indizio a riguardo era arrivato nelle amichevoli pre-stagionali, ma adesso è arrivata la conferma da Italiano. Sulla scelta incide sia l'esperienza del calciatore che la voglia dello stesso di rilanciarsi dopo un periodo difficile."Possiamo parlare di anno zero, è il momento di fare le cose per bene - aveva asserito a Moena - Per tanti sono un cane da bastonare ma non è un problema, meglio io che un giovane". L'atteggiamento giusto per essere il leader della nuova Fiorentina.

