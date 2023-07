BETO, Pista Fiorentina quasi impossibile: la situazione

FirenzeViola.it

Ieri dal Portogallo era rimbalzata la notizia di un interesse della Fiorentina per l’attaccante dell’Udinese, Beto. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it però la trattativa al momento appare impossibile per vari motivi. In primis il club friulano fa una valutazione del suo giocatore pari a 35 milioni e in virtù del suo contratto in scadenza nel 2026 non ha fretta di cederlo né vuole abbassare di troppo le pretese. In secondo luogo, c’è la volontà di Beto, che vorrebbe lasciare Udine solo per giocare la Champions League. Da escludere dunque in questo momento anche squadre come la Juventus o come l’Everton (quest’ultima destinazione rifiutata proprio dal numero 9 dell’Udinese a gennaio).

I suoi agenti spingerebbero per portarlo a Napoli, ma questo solo nel caso in cui dovesse essere ceduto Osimhen e che quindi il club partenopeo avesse la disponibilità economica per tentare l’affondo. Nelle ultime settimane anche il Milan si è interessato al giocatore e chissà che, con la cessione di Tonali, possa torna tornare di moda il nome di Beto. Da aggiungere inoltre che, sempre secondo quanto abbiamo raccolto, non sarebbe in realtà presente nessuna clausola di alcun tipo all’interno del suo contratto (si era parlato di 35 milioni).