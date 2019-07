BENEDETTO, Clausola da 21 milioni ma il prezzo...

Dario Benedetto è uno dei calciatori che la Fiorentina sta seguendo in queste settimane per l'attacco di Montella. L'argentino è in uscita dal Boca Juniors perché è interessato a vivere una nuova avventura lontano dalla Primera Division e i viola, insieme al Marsiglia, sono interessati. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il giocatore ha una clausola rescissoria da 21 milioni ma per una cifra tra i 15 e 18 milioni potrebbe lasciare gli Xeneizes. La trattativa non è ancora stata avviata, al momento siamo fermi solo ai primi sondaggi.