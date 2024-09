BELTRAN, Adesso tocca a lui. Ultima chance per il rilancio?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Lucas Beltran, fermo al gol del 18 febbraio 2024 contro l'Empoli, ha visto calare l'entusiasmo attorno a sé. Dopo un’estate olimpica deludente e un inizio di stagione sottotono, ha giocato solo 114 minuti in sette partite, superato da Sottil, Ikoné e Kouamé nelle gerarchie. Sta faticando a trovare una posizione tattica adeguata, sia come prima punta che come trequartista.

Ora ha un'occasione di riscatto, forse partendo dalla panchina contro l'Empoli e in Conference League, per dimostrare il suo valore e giustificare l'investimento della Fiorentina. (Leggi qui il focus di FV)