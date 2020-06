BELLINAZZO A FV, Agio Mediacom incoraggia ma...

Il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, esperto di calcio e finanza, ha parlato ieri a FirenzeViola.it della possibilità che la crisi creata dal coronavirus aiuti una proprietà forte come quella di Commisso ad avvicinare alcuni club: "Senza dubbio, anche se a differenza del passato c'è meno osmosi tra prosperità della propria azienda e del club di calcio. Il fatto che le aziende di Rocco Commisso non abbiano subito particolarmente la crisi comunque è un elemento incoraggiante. Soprattutto perché alcuni club rischieranno con una brutta gestione di perdere posizioni in Italia e in Europa. E la Fiorentina potrà sfruttare questo evento per arrivare al livello di squadre come Roma, Lazio e Atalanta".

