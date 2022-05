BELLERIN, Numeri e curiosità dell'obiettivo viola

Dopo l’ormai certo addio di Odriozola, che tornerà al Real Madrid, la Fiorentina ha sin da subito iniziato a guardarsi attorno per mettersi alla ricerca del suo erede sulla fascia destra. Tra i tanti nomi usciti negli ultimi giorni, tra cui quelli di Bellanova e Celik, spunta quello di Hector Bellerin, come riportato sul portale Relevo. Il terzino spagnolo tornerà all’Arsenal dopo aver giocato l’ultimo anno in prestito al Betis e anche lui, come Torreira, non è nei piani dei Gunners per il futuro. Con un contratto in scadenza nel 2023 e uno stipendio da 4 milioni a stagione, l’Arsenal ha il solo obiettivo di liberarsi del giocatore e monetizzare quanto più possibile.

Andiamo più nello specifico a parlare dei numeri di Bellerin: in questa stagione ha collezionato 32 presenze con la maglia del Betis tra campionato e coppe, condite da 5 assist e la prestigiosa vittoria della Coppa di Spagna, assieme ai tre ex viola Tello, Pezzella e Joaquin. Prima di arrivare al Betis, il giocatore cresciuto nelle giovanili del Barcellona e dell’Arsenal, ha trascorso ben 8 stagioni in prima squadra con il club londinese fornendo 29 assist e segnando 9 gol nelle 239 presenze totali. Nel mezzo una breve parentesi in prestito al Watford, con cui ha fatto registrare solo 8 presenze. Dato curioso è quello che riguarda la velocità formidabile del classe ’95: nel 2015 fece registrare un tempo di 4,42 secondi in uno scatto di 40 metri durante una partita di Premier League, battendo addirittura il tempo che impiegò Bolt a percorrere la medesima distanza nella gara di 100 metri nella quale fece registrare il record mondiale. Dunque, nonostante la volontà di Bellerin sia quella di restare al Betis, la Fiorentina resta vigile e può approfittare dei dialoghi che inevitabilmente si riapriranno con l’Arsenal per discutere della questione Torreira.