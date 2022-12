BASTIA-FIORENTINA 1-2, Rivivi il live di Firenzeviola

91' - BASTIA-FIORENTINA FINISCE QUI CON LA VITTORIA DEI VIOLA PER 2-1 CON GOL DI IGOR E BARAK MENTRE SANTELLI HA ACCORCIATO PER I CORSI, TUTTO NELLA RIPRESA.

90' -Si gioca ma senza segnalazioni di recupero.

85' - GOL DEL BASTIA: Santelli stavolta, al terzo tentativo, riesce a trafiggere Cerofolini per accorciando le distanze. Ci mette subito lo zampino il nuovo entrato che ha impostato l'azione

84' - Cambio per il Bastia: entra Diongue per Janneh.

81' - Cross di Duncan per Jovic che va in gol, ma l'arbitro fischia il fuorigioco.

78' - Fallo tattico di Milenkovic che rimedia un cartellino giallo poi sale il nervosismo per un intervento su Favasuli.

68' - OCCASIONE BASTIA! Provvidenziale Kayode che salva sulla linea a Cerofolini battuto da Baselli che gli fa passare il pallone tra le gambe. Portiere superato ma non Kayode appunto che ha fatto buona guardia alla porta.

67' - Bastia ci prova con Baselli ma Milenkovic lo chiude bene e Cerofolini fa sua la palla prontamente.

64' -GOL GOL GOOOOL DI BARAK. La Fiorentina raddoppia grazie alla bella azione impostata da Bianco e il velo di Benassi per il giocatore ceco che davanti alla porta non sbaglia.

62' - Cambio viola: Favasuli per Biraghi che era rimasto in campo dal primo tempo.

59' - GOL GOL GOOOOL DELLA FIORENTINA. Vantaggio viola con Igor. La palla è toccata anche da Jovic ma la palla sembrava comunque entrata.

49' - BASTIA VICINO AL VANTAGGIO, PARA CEROFOLINI! All'esordio in questo ciclo di amichevoli, Cerofolini si immola sul numero 9 del Bastia Santelli, che si era ritrovato davanti alla porta in una mischia pericolosa.

46' - SI RIPARTE DALLO 0-0

Questa sarà la nuova formazione schierata da Vincenzo Italiano nella ripresa, con il solo Biraghi a fare gli straordinari: Cerofolini; Kayode, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bianco, Duncan; Benassi, Barak, Saponara; Jovic. Esordio per i due serbi rientrati lunedì dopo l'esperienza mondiale ed anche per il portiere Michele Cerofolini, con Terracciano per ora rimasto in panchina. Tanti cambi anche nel Bastia, con il solo Dramè ancora in campo: (3-4-3): Boucher; Talal, Dramé, Ducrocq; Palun, Schur, Guidi, Janneh; Robic, Santelli, Bai.

------------------------------------------------------------------------------

45' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: 0-0 con una traversa di Ikoné e un miracolo del portiere su Cabral. Gollini attento sulle poche occasioni create dal Bastia.

43' - Terzo cartellino estratto dall'arbitro: è per Ranieri.

41' - Corner conquistato dal Bastia che però lo sfrutta male, la Fiorentina ruba palla e scatta in contropiede. A bordocampo intanto si scalda la formazione che entrerà in campo nella ripresa.

39' - Un altro giocatore finisce nel taccuino dell'arbitro: si tratta di Mandragora che rimedia un giallo.

37' - Kaiboue entra in maniera pericolosa su Bonaventura che già prima si era scontrato con lui, si accende quasi una mischia e l'arbitro ammonisce il giocatore del Bastia invitando poi l'allenatore corso a far mantenere la calma ai suoi giocatori.

25' - ALTRA OCCASIONE VIOLA! Cross di Di Stefano e colpo di testa di Cabral con salvataggio prima di Placide e poi sulla linea spazza N'Diaye.

24' - CHE OCCASIONE LA FIORENTINA! Triangolazione Cabral-Ikoné che colpisce la traversa con un'incornata di testa poi sulla linea rinvia un difensore.

18' - Proprio Mandragora tenta un tiro dalla distanza, tiro che ha nel suo Dna, ma la mira non è precisa.

16' - Di Stefano perde un pallone al limite dell'area avversaria cercando di chiudere il triangolo con Mandragora, il Bastia scatta in avanti, ci mette una pezza Quarta.

8' - Pericolo per i viola con Alfarela che ruba palla a Quarta e s'invola in porta ma Gollini para di piede anche se l'arbitro ferma il gioco per fallo sul difensore argentino.

2' - Mandragora serve un buon pallone a Cabral che non riesce però ad aggiustare la mira e il pallone è alto.

1'- PARTITI! Fiorentina con la terza maglia, quella azzurra che richiama la sala dei Gigli.

Alle 17.30 fischio d'inizio di Bastia-Fiorentina, quinta amichevole per la squadra viola dopo Arezzo, Always Ready e il triangolare con BVB e Rapid Bucarest durante questo dicembre in concomitanza con la pausa del campionato. In Corsica tornano Milenkovic e Jovic anche se partiranno dalla panchina mentre sono rimasti a Firenze gli infortunati Gonzalez, Sottil, Castrovilli (in recupero ma non gioca ancora le amichevoli ufficiali), Kouame (mal di schiena), Maleh e Terzic (influenzati) così come Zurkowski di nuovo in città dopo il Mondiale. Seguite l'amichevole con la nostra diretta testuale, a cura di Luciana Magistrato e Alessandro Di Nardo, inviato allo stadio Dimitri Conti.

Ecco dunque le formazioni scelte dai due allenatori:

BASTIA (3-4-3): Placide; Sainati, Drame, N'diaye; Van den Kerkhoff, Roncaglia, Kaiboue, Tavares; Camara, Alfarela, Salles Lamonge. Allenatore: Regis Brouard. A disposizione: Boucher, Bai, Diongue, Ducrocq, Conte, Guidi, Janneh, Palun, Robic, Santelli, Schur, Talal.

FIORENTINA (4-2-3-1): Gollini; Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Amatucci; Ikonè, Bonaventura, Distefano; Cabral. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizone: Terracciano, Cerofolini, Milenkovic, Jovic, Saponara, Benassi, Duncan, Favasuli, Bianco, Biagetti, Kayode, Barak, Igor.