BASILE A FV, Commisso ha voglia di fare sul serio

Massimo Basile è corrispondente di punta negli Stati Uniti del Corriere dello Sport, ed è da lì che sta raccontando le novità della possibile cessione societaria della Fiorentina, che potrebbe passare dalle mani dei Della Valle a quelle dell'imprenditore italo-statunitense Rocco Commisso. L'abbiamo interpellato in esclusiva e in diretta a Garrisca al Vento!, trasmissione realizzata e curata dalla redazione di FirenzeViola.it, in onda ogni giovedì su TMW Radio:

"Se dal CdA potrà uscire qualcosa di importante? Penso di sì anche perché domani in molti saranno fuori sede e lo spostamento testimonia l'importanza di esso. Quanto investirebbe Commisso sui viola? Lui la disponibilità economica ce l'ha, nel 2011 ha risolto i problemi che aveva anche economicamente nel 2002. Ha messo 50 milioni di dollari per i Cosmos di New York evitandone il fallimento e offerto 500 milioni di dollari alla MLS per far accettare la propria squadra alla prima serie (negli USA non esistono promozioni e retrocessioni, ndr). Se lui si appassiona i soldi li mette, si sente molto responsabilizzato e qualora riuscisse a prendere la Fiorentina non verrà per fare chiacchiere, ma per farsi amare e quindi... A New York sono anche più morbidi, da quello che mi hanno detto a me è uno molto serio, un grande lavoratore, un miliardario vecchio stampo che prende solo due settimane di vacanze all'anno. Si è creato la prospettiva da solo, partì dalla Calabria a 12 anni senza sapere una parola di inglese e adesso... Ha una grande umanità e questo mi ha colpito. Il rapporto con il denaro negli USA è diverso: prende la macchina per andare in ufficio, non ha l'autista, è molto umile. La presenza di Joe Barone al Franchi? Sicuramente non era lì casualmente anche perché aveva un ingresso autorizzato dalla società. Forse quella mini intervista che ha rilasciato domenica poteva far pensare che non ci fosse niente perché in queste situazioni è difficile sentire parlare un personaggio del genere. In realtà non voleva essere scortese, ma non salterà per queste cose se salterà".