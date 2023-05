BAS-FIO 0-1, Primo tempo sottotono ma viola avanti

FirenzeViola.it

La Fiorentina termina il primo tempo in vantaggio per 1-0 contro il Basilea al St-Jakob Park e quindi pareggiando le reti dell'andata e rimettendo in piedi la qualificazione alla finale di Conference League. I viola iniziano malissimo il primo tempo subendo a più riprese le azioni sulla sinistra dove Biraghi e Igor non sono riusciti a prendere le misure a Ndoye. È proprio l'esterno del Basilea il protagonista dei primi minuti anche senza trovare la conclusione a rete. Il primo colpo di testa della squadra di Italiano arriva al 25' con Castrovilli che colpisce male. Poco dopo è Nico Gonzalez a provarci con la palla che esce di poco. Bonaventura al 34' suona la carica con un tiro che viene parato da Hitz, ma è il preludio al vantaggio viola. Il corner conseguente, battuto benissimo da Biraghi trova la grande elevazione di Nico Gonzalez che batte in rete l'1-0, il risveglio viola. La Fiorentina ora è entrata in partita e al 41' ha un'altra grande occasione con Bonaventura che batte a colpo sicuro su cross di Dodo ma trova il miracolo di Hitz. Finisce con i viola avanti ma con Italiano arrabbiatissimo per il rendimento dei suoi, con tanti errori anche nella gestione della palla. Servirà un altro tipo di ripresa per sognare e centrare la finalissima di Praga.