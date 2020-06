BARONE, Stadio a Campi? Tecnici già al lavoro

Questa mattina il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha visto il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi per un incontro che ha avuto al centro del dibattito il nuovo stadio. Il braccio destro di Rocco Commisso ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, rassicurando sugli eventuali problemi strutturali che potrebbero esserci: "Come molte cose c'è tanto lavoro da fare, i tecnici sono già al lavoro. Oggi siamo qui per capire i passi per completare l'iter del progetto".