BARAK, Amichevoli biglietto da visita per il riscatto

Preso e catapultato nella realtà della Fiorentina pochi giorni dopo essere arrivato da Verona, nonostante la fiducia pressoché incondizionata Antonin Barak ha faticato un po' a trovare continuità all'inizio. Complice una squadra che ha fatto fatica, certo, ma anche di un tempo di adattamento che quasi sempre è necessario. Il finale della prima parte di stagione e le belle prestazioni in amichevole però possono essere il biglietto da visita migliore per cambiare ulteriormente marcia da gennaio in poi.

Anche perché sulla carta l'ex centrocampista dell'Hellas Verona si dovrà guadagnare il riscatto a fine stagione. Un riscatto, ricordiamolo, che diventerà obbligatorio se il centrocampista ceco giocherà il 55% delle partite con almeno 45 minuti sul totale delle partite ufficiali da quando è arrivato. In quel caso, la Fiorentina sborserà automaticamente 10 milioni di euro.

La sensazione è che il riscatto arriverà in ogni caso, però Barak deve ancora fare il salto di qualità e tutti a Firenze si augurano che possa accadere presto. La foto con i pantaloncini viola pubblicata su Instagram alla vigilia del Natale è il segno evidente del gradimento del giocatore, ora non resta che coronare tutto questo con prestazioni che rispettino la fiducia che tutto l'ambiente ha in lui.