Al 32’ la Fiorentina passa in vantaggio con la rete di Dusan Vlahovic su calcio di rigore: penalty assegnato grazie al Var per un tocco netto di mano di Maehle in area di rigore. Dopo la revisione al monitor, il fischietto Marini non ha avuto dubbi ed ha assegnato la massima punizione. Dal dischetto il serbo ha fatto 0-1.