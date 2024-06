ASPETTANDO PALLADINO. 162 PANCHINE E TRE FINALI DOPO: I NUMERI DELL'ERA ITALIANO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si ricorda facilmente una domenica con la Fiorentina in campo che non riscontra l’interesse di nessuno a Firenze. Quello di Bergamo sarà il match che abbasserà il sipario sulla stagione dei viola, ma i riflettori del mondo Fiorentina - e non potrebbe essere altrimenti - rimangono puntati sul fronte panchina.

I numeri dell'era Italiano

Volge al termine il triennio targato Vincenzo Italiano, che al di là di giudizi e pareri sulla proposta di gioco, resta il tecnico che ha preso una Fiorentina proveniente da campionati sbiaditi portandola a disputare tre finali nell’arco di un anno solare. Per il nativo di Karlsruhe, l’avventura in riva all’Arno si concluderà con 114 panchine in campionato, divenute 50 vittorie, 25 pareggi e 38 sconfitte (in attesa dell’ultimo verdetto oggi a Bergamo). A cui si sommano tre semifinali consecutive di Coppa Italia, primo tecnico a riuscirci nella storia della Fiorentina, e due finali europee di fila, che a Firenze non si vedevano dal lontanissimo 1962.

Aspettando Palladino

Un bottino certamente non da poco, prima di passare il testimone molto probabilmente a Raffaele Palladino. Il tecnico del Monza ha incontrato la proprietà e la dirigenza viola nei giorni scorsi ed è rimasto convinto da ciò che gli è stato proposto, con la trattativa che potrebbe definitivamente concludersi nel giro di 48 ore. Rimane sullo sfondo la Lazio, in attesa di possibili rotture con Igor Tudor che farebbero sterzare sull’allenatore del Monza anche l’interesse dei biancocelesti. Ma se così non sarà, il matrimonio tra Palladino e la Fiorentina pare davvero vicino alla sua cerimonia.